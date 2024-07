NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 24 luglio

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 24 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un reportage dall’inferno che si sta vivendo sull’isola di Haiti, una delle perle dei Caraibi, e sulle cause che lo hanno generato. Lo propone “Newsroom”, il programma di Monica Maggioni che torna stasera su Rai 3. La giornalista Marina Sapia racconta dall’interno, con immagini esclusive, la situazione del Paese in mano alle gang che seminano il terrore e si contendono il controllo del territorio, con un’intervista al leader “tagliagole” delle bande, Jimmy Chérizier, detto Barbecue.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – mercoledì 24 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.