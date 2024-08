NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, mercoledì 14 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nell’indifferenza della comunità internazionale in Afghanistan è sceso il buio e il Paese è tornato nella morsa dei talebani. Di questo si parlerà questa sera a Newsroom, il programma di Monica Maggioni che questa settimana propone “Buio sopra Kabul”, analisi e reportage esclusivi per capire quello che sta accadendo in Afghanistan. Un viaggio doloroso e inevitabile in una delle peggiori sconfitte contemporanee dell’Occidente.

Dopo vent’anni di guerra, per combattere i talebani e i terroristi di Al Qaida protetti dal regime, la situazione è di nuovo al punto di partenza. Tre anni fa, con la ritirata delle truppe Usa, i talebani avevano promesso di rispettare i diritti umani e di formare un governo rappresentativo delle diverse anime. Ma nulla di tutto questo è avvenuto. La società è ripiombata in un clima di repressione e oscurantismo religioso, le donne sono state escluse da ogni attività sociale. A peggiorare le cose il senso di frustrazione e disperazione di chi ha combattuto e sacrificato la sua esistenza per il futuro degli afghani: i militari italiani e quelli dei contingenti internazionali che oggi cercano di sopravvivere a ricordi dolorosi e ferite fisiche e psicologiche senza sapere più a cosa è servito il loro sacrificio.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – mercoledì 14 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.