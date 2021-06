New Amsterdam 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 15 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,50 su Canale 5 va in onda la terza puntata della terza (3) stagione di New Amsterdam, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla terza puntata.

Trama

Stando alle anticipazioni sulla trama, nel primo episodio della terza puntata, dal titolo La leggenda di Howie Cournemeyer, durante la giornata della lotta all’AIDS, il direttore sanitario George Helms propone di dare cure gratuite ai pazienti affetti dal virus dell’HIV. Nel secondo episodio della prossima puntata di New Amsterdam 3, in onda su Canale 5 il 15 giugno 2021, e intitolato Stratagemmi, dopo la chiusura del reparto di maternità del Southwest, il New Amsterdam viene preso d’assalto da donne in gravidanza. Tra queste anche Evelyn Davis. Infine nell’ultimo episodio della puntata in onda martedì 15 giugno (stando alle anticipazioni sulla trama), intitolato Disconnessi, Max Goodwin vuole garantire la banda larga gratuita ad un condominio di New York finito interamente al pronto soccorso.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata (tre episodi) di New Amsterdam 3, ma qual è il cast della serie tv? Nel ruolo del dottor Maximus “Max” Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam Medical Center di New York, l’istituzione sanitaria pubblica più antica degli Stati Uniti, ritroviamo Ryan Eggold. Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso, mentre Freema Agyeman è la dottoressa Helen Sharpe, responsabile del reparto di oncologia. Jocko Sims presta il volto al dottor Floyd Reynolds, chirurgo cardiovascolare a capo del reparto di cardiochirurgia. Tyler Labine porta in scena Ignatius “Iggy” Frome, psichiatra a capo del reparto di Psicologia.

Frances Turner appare nei panni dottoressa Lyn Malvo, il nuovo capo di ostetricia dell’ospedale, in un ruolo ricorrente per la terza stagione. Malvo è legata da un rapporto complesso con il dottor Reynolds (Jocko Sims). Nel cast di New Amsterdam 3 ci dovrebbero poi essere anche Ana Villafañe nelle vesti della dottoressa Valentina Castro, Zabryna Guevara nella parte di Dora, e Alejandro Hernandez nelle vesti dell’infermiere Casey Acosta. Confermata infine la partecipazione di Nadia Affolter (Jack Ryan) nella parte ricorrente di Mina.