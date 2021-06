New Amsterdam 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, martedì 29 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,50 su Canale 5 va in onda la quinta e ultima puntata della terza (3) stagione di New Amsterdam, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla quinta puntata.

Trama

Max viene aspramente criticato da Gwen e Calvin, i genitori di Georgia ovvero i suoi suoceri e i nonni della piccola Luna, durante un colloquio in presenza dei rispettivi legali. Max è visibilmente scosso dal confronto, tanto da mettere in dubbio la sua adeguatezza come padre. In ospedale, mille dosi di vaccino rischiano di andare perse a causa di un malfunzionamento del frigorifero e Max cerca il sistema di utilizzarle prima che scadano, ricorrendo anche all’aiuto di Todd per convincere gli “indecisi del vaccino”. La dottoressa Sharpe fa di tutto per essere vicina a Mina nella scelta del college ma la ragazza non tollera le sue ingerenze. Il dotto Reynolds capisce che la sua storia con la dottoressa Lyn Malvo non può avere un futuro.

Nella quinta puntata di New Amsterdam 3, secondo le anticipazioni sulla trama, Floyd inizia una relazione con Lyn, con tutti i paletti imposti dalla clandestinità. In ospedale viene chiamato per un’urgenza e assiste il nuovo primario di Chirurgia, che a fine intervento gli offre la posizione di viceprimario. Ma le sorprese non finiscono qui. Iggy, suo marito Martin e i ragazzi viaggiano in camper da settimane, ma la realtà chiama e non tutti sono pronti a riprendere la vita pre-pandemia. Dopo aver lasciato a Helen un messaggio carico di promesse, Max perde la sua fede nuziale e questo lo getta nella disperazione, tanto che quando Helen torna da Londra con un giorno di anticipo, l’accoglienza non è delle migliori.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta e ultima puntata (tre episodi) di New Amsterdam 3, ma qual è il cast della serie tv? Nel ruolo del dottor Maximus “Max” Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam Medical Center di New York, l’istituzione sanitaria pubblica più antica degli Stati Uniti, ritroviamo Ryan Eggold. Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso, mentre Freema Agyeman è la dottoressa Helen Sharpe, responsabile del reparto di oncologia. Jocko Sims presta il volto al dottor Floyd Reynolds, chirurgo cardiovascolare a capo del reparto di cardiochirurgia. Tyler Labine porta in scena Ignatius “Iggy” Frome, psichiatra a capo del reparto di Psicologia.

Frances Turner appare nei panni dottoressa Lyn Malvo, il nuovo capo di ostetricia dell’ospedale, in un ruolo ricorrente per la terza stagione. Malvo è legata da un rapporto complesso con il dottor Reynolds (Jocko Sims). Nel cast di New Amsterdam 3 ci dovrebbero poi essere anche Ana Villafañe nelle vesti della dottoressa Valentina Castro, Zabryna Guevara nella parte di Dora, e Alejandro Hernandez nelle vesti dell’infermiere Casey Acosta. Confermata infine la partecipazione di Nadia Affolter (Jack Ryan) nella parte ricorrente di Mina.