New Amsterdam 3 si farà? La serie tv è stata rinnovata?

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2020, va in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata di New Amsterdam, il medical drama che ha incantato non soltanto gli Stati Uniti, ma anche l’Italia. La serie tv è stata divisa in due parti, di fatto la seconda stagione è andata in onda in due trance, la prima d’inverno e la seconda a inizio di quest’estate. Purtroppo, mentre stavano girando gli episodi della seconda stagione, è scoppiata la pandemia causata dal Coronavirus, per cui la stagione che doveva essere composta da 22 episodi invece si è fermata all’episodio 18. E, mentre stasera sappiamo che andrà in onda il finale di stagione, non possiamo fare a meno di chiederci: cosa ne sarà della terza stagione? New Amsterdam è stato rinnovato?

New Amsterdam 3 si farà: cosa sappiamo sulla terza stagione

Buone notizie da NBC, la rete che trasmette la serie tv negli Stati Uniti ha già dato l’ok per un terzo capitolo e non soltanto. Il medical drama è stato a sorpresa già rinnovato per una quarta e quinta stagione, riservando lo stesso trattamento toccato a This Is Us, una delle punte di diamante della rete. In più, dalla serie potrebbero trarre anche uno spin-off. Ma quando uscirà la terza stagione? Non è ancora dato sapere, non esiste una data precisa, soprattutto perché con la pausa imposta dal Coronavirus molte produzioni hanno sicuramente rallentato la corsa. Ciò nonostante, il tempo stimato d’uscita dovrebbe essere almeno negli Stati Uniti a fine settembre, una supposizione per ora.

E chi rivedremo nel cast’ Torneranno Ryan Eggold, interprete del protagonista Max Goodwin, anche Freema Agyeman, con la sua dottoressa Helen Sharpe, così come anche Janet Montgomery che interpreta la dottoressa Lauren Bloom, Jocko Sims che interpreta Floyd Reynolds e Tyler Labine che interpreta Iggy.

