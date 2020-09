Nero a metà 2, terza puntata: anticipazioni, trama e cast

Stasera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna formata da due episodi. Oggi andranno quindi in onda 2 episodi: “Quello che resta” e “Qualcosa di troppo”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla terza puntata di Nero a metà 2.

Anticipazioni e trama della terza puntata

Nel primo episodio di oggi, 24 settembre, dal titolo “Quello che resta”, vengono ritrovati dei vestiti in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono… Gli abiti appartengono a un ragazzo scomparso. Ascoltando gli studenti si scopre che il giovane era vittima di bullismo, ma in classe nessuno vuole dire nulla di più, fino alla scoperta della sua morte. Chi lo ha ucciso? E perché?

Nel secondo episodio di oggi di Nero a metà 2, dal titolo “Qualcosa di troppo”, un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento. Per risolvere il caso risulta fondamentale il contributo della psicologa che seguiva da tempo il disturbo dell’uomo. Tra lei, Monica Porta, e Malik scatta un feeling immediato, non solo lavorativo. Il proseguimento delle indagini, scagiona definitivamente Muzo dimostrando che Olga e Paolo sono stati uccisi dalla stessa persona…

Nero a metà 2, terza puntata: il cast della serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della terza puntata di Nero a metà 2, ma qual è il cast della serie tv? Oltre a Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, e Miguel Gobbo Diaz, nei panni di Malik Soprano, per la seconda stagione della serie tv – in onda oggi (24 settembre 2020) – è stata confermata la presenza di Antonia Liskova che interpreta Micaela Carta. Nel cast di Nero a Metà 2 troviamo poi Michele Botrugno, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Sperduti. A loro si aggiungono Margherita Vicario e Alessia Barela, oltre a Eugenio Franceschini e Claudia Vismara. Da segnalare infine la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Nicole Grimaudo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la seconda stagione (2) di Nero a metà? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 8 ottobre 2020:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 OGGI

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 OGGI Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1

(episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1

(episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

