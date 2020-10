Nero a metà 2, quinta puntata: anticipazioni, trama e cast

Stasera, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quinta e penultima puntata di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna formata da due episodi. Oggi andranno quindi in onda 2 episodi: “Promesse” e “L’amore e le sue conseguenze”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla quarta puntata di Nero a metà 2.

Anticipazioni e trama della quinta puntata

Nel primo episodio di oggi, 1 ottobre, dal titolo “Promesse”, Carlo (Claudio Amendola) indagherà con Marta (Nicole Grimaudo) su un nuovo delitto. Hanno localizzato Nusco, una persona che potrebbe essere connessa alla morte di Paolo. Una volta raggiunto il posto, i due credono che l’uomo sia stato ucciso, ma grazie ad Alba (Rosa Diletta Rossi) scoprono che in realtà non è così. Le indagini si concentrano sul motivo che ha spinto Nusca a darsela a gambe e su chi potrebbe volerlo morto. Durante le indagini si scopre poi che il cellulare della vittima è stato violato dallo stesso hacker che ha messo le mani sui dispositivi di Carlo e Malik (Miguel Gobbo Diaz).

Nel secondo episodio di oggi di Nero a metà 2, dal titolo “L’amore e le sue conseguenze”, la squadra indaga sulla morte di un giovane rumeno ritrovato in una discarica. All’inizio si ipotizza che l’assassino sia il padre della fidanzata in un eccesso d’ira. Carlo e gli altri scopriranno in seguito che la giovane vittima faceva parte degli incontri clandestini di boxe. Il ragazzo infatti aveva deciso di entrare nel giro per riuscire a mantenere il figlio che sarebbe nato a breve.

Nero a metà 2, quinta puntata: il cast della serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della quinta puntata di Nero a metà 2, ma qual è il cast della serie tv? Oltre a Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, e Miguel Gobbo Diaz, nei panni di Malik Soprano, per la seconda stagione della serie tv – in onda oggi (24 settembre 2020) – è stata confermata la presenza di Antonia Liskova che interpreta Micaela Carta. Nel cast di Nero a Metà 2 troviamo poi Michele Botrugno, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Sperduti. A loro si aggiungono Margherita Vicario e Alessia Barela, oltre a Eugenio Franceschini e Claudia Vismara. Da segnalare infine la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Nicole Grimaudo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la seconda stagione (2) di Nero a metà? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 8 ottobre 2020:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

(episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 OGGI Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

