Nero a metà 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata della serie tv

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21,20 (in prima serata) su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Nero a metà 2, la fiction con protagonisti l’istintivo e ribelle ispettore Carlo Guerrieri e l’esuberante poliziotto Malik Soprani, rispettivamente: Claudio Amendola e Miguel Gobbo. I due poliziotti sono pronti a tornare e con loro tanti casi e problemi di cuore… Ma dove è possibile vedere la quarta puntata di Nero a metà 2 in diretta tv e live streaming? E on demand? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda oggi, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). La puntata, composta da due episodi, terminerà intorno alle ore 23,40.

Nero a metà 2 in live streaming e on demand

Non solo tv. Sarà possibile seguire la seconda stagione di Nero a metà anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand. Insomma, perdersi le avventure di Carlo e Malik non sarà affatto semplice.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere la quinta puntata di Nero a metà 2 in tv e streaming, ma quante puntate (ed episodi) sono previste per la seconda stagione della serie tv? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Ma vediamo insieme la programmazione completa della serie tv Nero a metà 2:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

(episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 OGGI Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

Potrebbero interessarti Seconda linea: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 ottobre Nero a metà 2: cosa è successo nella puntata di lunedì 28 settembre Chi vuol essere milionario: torna questa sera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti