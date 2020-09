Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata

Oggi, giovedì 24 settembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Nero a metà 2, ma cosa succederà nella quarta puntata (prevista eccezionalmente per lunedì 28 settembre 2020 alle ore 21,20)? Il quarto appuntamento con Nero a metà 2, come gli altri, sarà composto da due episodi, il settimo e l’ottavo. Intitolati rispettivamente: “Quanto è difficile cambiare” ed “Un gioco pericoloso”. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni episodio 7: Quanto è difficile cambiare

Nel settimo episodio di Nero a metà 2 in un garage viene tolta la vita a un’assistente sociale. Chi l’ha ridotta così? Il primo a essere sospettato per l’efferato gesto è l’ex partner. In passato ha usato violenza su di lei e era proprio a casa sua la sera dell’assassinio. Intanto i sensi di colpa di Muzo per la morte di Olga iniziano a venire a galla e Marta potrebbe trasferirsi nel dipartimento di Carlo. Quando Cristina trova la richiesta formale di trasferimento mette però il marito di fronte a una scelta tutt’altro che facile. Infine Alba decide di partire per la Svizzera alla ricerca della madre e Malik la segue…

Anticipazioni episodio 8: Un gioco pericoloso

Nell’ottavo episodio di Nero a metà 2 uno sportivo muore nel suo letto. La causa è un avvelenamento. I primi sospetti ricadono sulla donna. Tuttavia, l’attenzione si sposta sulla cerchia della famiglia della vittima. Marta va a Napoli: è lì che vuole seguire una pista per scoprire di più sull’omicidio del figlio. Non dice nulla a Carlo che però viene a saperlo e le mette Cantabella alle costole. Nel frattempo Nusco, il capo della polizia postale, continua a fare ricerche sui cellulari di Olga e Paolo e fa una scoperta sconcertante: anche i loro telefoni sono stati hackerati insieme a quelli di Marta e Muzo. Nusco inizia a temere per la sua incolumità e la paura lo porta a scappare ma viene accoltellato nel suo garage.

Nero a metà 2: streaming e tv

Dove vedere Nero a metà 2 in tv e live streaming? La serie tv va in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

