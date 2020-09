Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata

Oggi, lunedì 28 settembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Nero a metà 2, ma cosa succederà nella quinta puntata e quando andrà in onda? Il quinto appuntamento con Nero a metà 2 andrà in onda giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 21,20 e, come gli altri, sarà composto da due episodi, il nono e il decimo. Intitolati rispettivamente: “”. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni episodio 9:

Nel nono episodio di Nero a metà 2, Carlo (Claudio Amendola) indagherà con Marta (Nicole Grimaudo) su un nuovo delitto. Hanno localizzato Nusco, una persona che potrebbe essere connessa alla morte di Paolo. Una volta raggiunto il posto, i due credono che l’uomo sia stato ucciso, ma grazie ad Alba (Rosa Diletta Rossi) scoprono che in realtà non è così. Le indagini si concentrano sul motivo che ha spinto Nusca a darsela a gambe e su chi potrebbe volerlo morto. Durante le indagini si scopre poi che il cellulare della vittima è stato violato dallo stesso hacker che ha messo le mani sui dispositivi di Carlo e Malik (Miguel Gobbo Diaz).

Anticipazioni episodio 10:

Nel decimo episodio di Nero a metà 2, la squadra indaga sulla morte di un giovane rumeno ritrovato in una discarica. All’inizio si ipotizza che l’assassino sia il padre della fidanzata in un eccesso d’ira. Carlo e gli altri scopriranno in seguito che la giovane vittima faceva parte degli incontri clandestini di boxe. Il ragazzo infatti aveva deciso di entrare nel giro per riuscire a mantenere il figlio che sarebbe nato a breve.

Nero a metà 2: streaming e tv

Dove vedere Nero a metà 2 in tv e live streaming? La serie tv va in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la quinta puntata, i nominati Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi sarà eliminato? Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata del programma con Max Giusti