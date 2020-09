Nero a metà 2, prima puntata: anticipazioni e cast

Stasera, giovedì 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna formata da due episodi. Oggi andranno quindi in onda 2 episodi: “A cuore aperto” e “Per cosa si muore”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla prima puntata di Nero a metà 2.

Anticipazioni prima puntata

Nel primo episodio di oggi, 10 settembre, dal titolo “A cuore aperto”, durante la cerimonia di promozione di Malik e Olga, un suv scuro sperona un’auto destinata al trasporto degli organi. L’obiettivo è ben poco trasparente: è quello di sottrarre il cuore destinato a una sedicenne in attesa del trapianto. Malik, ormai nominato ispettore superiore, inaugura la sua carica. Si reca sul posto per ordine della Carta. In contemporanea, poco distante, c’è un incidente. È ancora un suv scuro a travolgere e uccidere l’agente Paolo Moselli. La madre della vittima, Marta Moselli che è ispettore, assiste alla tragedia. Ne è testimone anche Carlo che per caso è lì. Carlo e Malik sono convinti che i due eventi siano collegati. Trovando chi ha sottratto il cuore scoprirebbero anche chi ha ucciso Paolo…

Nel secondo episodio di oggi di Nero a metà 2 dal titolo “Per cosa si muore” ai piedi di un palazzo in costruzione viene trovato morto un uomo. I sospetti di Carlo e i suoi si concentrano sul nuovo compagno della ex moglie e sul fratello di lei. La verità, però, è molto più sorprendente del previsto. Proseguono anche le indagini di Carlo sulla morte di Paolo. La pista secondo cui il furto del cuore e la scomparsa del ragazzo sarebbero potute essere collegate si rivela falsa. Marta consegna a Guerrieri il cellulare e il computer del figlio di cui si occupa Olga. Per Carlo quello che è successo a Paolo non è un semplice incidente: perché le telecamere della zona si sono oscurate tutte all’improvviso dopo l’impatto?

Nero a metà 2, prima puntata: il cast della serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prima puntata di Nero a metà 2, ma qual è il cast della serie tv? Oltre a Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, e Miguel Gobbo Diaz, nei panni di Malik Soprano, per la seconda stagione della serie tv – in onda oggi (10 settembre 2020) – è stata confermata la presenza di Antonia Liskova che interpreta Micaela Carta. Nel cast di Nero a Metà 2 troviamo poi Michele Botrugno, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Sperduti. A loro si aggiungono Margherita Vicario e Alessia Barela, oltre a Eugenio Franceschini e Claudia Vismara. Da segnalare infine la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Nicole Grimaudo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la seconda stagione (2) di Nero a metà? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 15 ottobre 2020:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 1° ottobre 2020, Rai 1

(episodi 7 e 8): giovedì 1° ottobre 2020, Rai 1 Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

(episodi 9 e 10): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1 Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 15 ottobre 2020, Rai 1

Potrebbero interessarti È morta Diana Rigg, amata attrice di Game of Thrones Tre manifesti a Ebbing, Missouri: trama, cast, trailer e streaming del film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, la trama e il finale del film