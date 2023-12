Natale e Quale Show 2023 vincitore: chi ha vinto lo speciale Telethon. La classifica

Chi è il vincitore di Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon? Chi ha vinto? Si tratta di una puntata speciale condotta da Carlo Conti e in onda su Rai 1 oggi, 17 dicembre 2023, alle ore 20.35. Dodici concorrenti interpretano i grandi classici del Natale. Il vincitore di Natale e Quale Show 2023 è In aggiornamento…

Classifica

Ma vediamo ora la classifica dei 12 concorrenti che si sono esibiti a Natale e Quale Show 2023. Una grande festa natalizia all’insegna della solidarietà, cui partecipano alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show.

Nello Speciale i dodici artisti in gara proporranno ciascuno un celebre personaggio, italiano o internazionale, che nel corso della sua carriera abbia interpretato e portato al successo una canzone della tradizione natalizia passata e attuale. I protagonisti che si contenderanno la vittoria finale sono Ilaria Mongiovì, Jessica Morlacchi, Jasmine Rotolo, Lidia Schillaci, Antonino, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Luca Gaudiano (vincitore dell’edizione di “Tale e Quale Show” dello scorso novembre), Alessandro Greco, Lorenzo Licitra, Agostino Penna, Valerio Scanu. Ormai “ripetente ad honorem”, tornerà anche Gabriele Cirilli. Tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In veste natalizia anche la super giuria, composta dalla “regina” Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà come 4° giudice un Gerry Scotti “più vero del vero”, e altri ospiti coloreranno la puntata di allegria e ottimismo.

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore di Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Lo show con Carlo Conti va in onda oggi – domenica 17 dicembre 2023 – alle ore 20.35 su Rai 1. Se non siete a casa potete recuperare le esibizioni o l’intera puntata sulla piattaforma Rai Play, grazie alla funzione on demand, o seguendo la diretta streaming.