Natale alle Hawaii: tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, sabato 26 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Natale alle Hawaii, film di genere sentimentale del 2019, diretto da Stephen Herek, con Lea Michele e Charles Michael Davis. Durata 90 minuti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film diretto da Stephen Herek, vede protagonista Olivia Henderson (Lea Michele), giovane donna di successo e felicemente fidanzata alle prese con un incontro inaspettato. Per anni, i genitori di Olivia e quelli di Jeff Williams (Charles Michael Davis) hanno trascorso le vacanze di Natale nelle bellissime Hawaii. In quel luogo magico i due, all’epoca poco più che bambini, erano soliti passere le feste insieme tuffandosi dalle rocce più alte, passeggiando sulla spiaggia al tramonto e scambiandosi i primi teneri baci. Quando si incontrano per caso nello stesso resort 20 anni più tardi, Olivia e Jeff ritrovano la loro vecchia chimica, ma alcune circostanze avverse li spingono a separarsi di nuovo. Proprio quando sembrano abbandonarsi al ricordo dei loro sentimenti passati, Gregg (Bryan Greenberg), il fidanzato di Olivia, sbarca sull’isola pronto a rimettere in discussione tutto….

Natale alle Hawaii: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Natale alle Hawaii, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Lea Michele

Charles Michael Davis

Bryan Greenberg

Phil Morris

George Newbern

Nia Vardalos

Wendy Pearson

Christina Souza

Streaming e tv

Dove vedere Natale alle Hawaii in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 26 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

