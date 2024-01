Natale a tutti i costi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 1 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Natale a tutti i costi, film commedia del 2022 scritto e diretto da Giovanni Bognetti, con protagonisti Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Il film è il remake della pellicola francese del 2021 Mes très chers enfants diretta da Alexandra Leclère. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Emilio e Alessandra, figli di Carlo ed Anna, decidono di lasciare la casa dei genitori per andare a vivere da soli. Dal trasferimento, tuttavia, cominciano a trascurare i loro genitori, i quali, per attirare la loro attenzione e per salvare il Natale (poiché i ragazzi avevano detto di non poter essere presenti per il giorno di Natale come da tradizione) fingono di aver ereditato sei milioni di euro da una zia recentemente defunta. Venuti a conoscenza della falsa eredità per mezzo della nonna, abbagliati dalla cifra astronomica e dalla possibilità di ottenere un fetta dell’eredità, Alessandra e Emilio si ripresentano magicamente. Ma si sa che le bugie hanno le gambe corte e per non farsi scoprire i loro genitori dovranno fingersi davvero dei milionari, tra Ferrari e shopping sfrenato.

Natale a tutti i costi: il cast

Abbiamo visto la trama di Natale a tutti i costi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian De Sica: Carlo Delle Fave

Angela Finocchiaro: Anna Delle Fave

Dharma Mangia Woods: Alessandra Delle Fave

Claudio Colica: Emilio Delle Fave

Fioretta Mari: Giuliana

Alessandro Betti: Azeglio de Francescobaldi

Francesco Marioni: Rocco

Iaia Forte: Loredana

Streaming e tv

Dove vedere Natale a tutti i costi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.