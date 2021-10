Mystery Land – La Grande favola dell’ignoto: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 ottobre

Questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda un nuovo programma di divulgazione dal titolo “Mystery Land – La grande favola dell’ignoto“. Il programma è condotto da Alvin, ex-inviato de L’Isola dei famosi e Aurora Ramazzotti, non alla prima apparizione in tv, visto che di recente è diventata una Iena. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 ottobre.

Anticipazioni

L’obiettivo è cercare di analizzare e approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale. Con una domanda sempre accesa: quale verità si nasconde dietro a una leggenda? I temi di ogni puntata saranno presentati da due conduttori che non hanno legami stretti con la scienza, con la storia e con l’archeologia: due persone normali e curiose come Alvin e Aurora Ramazzotti in sintonia con lo stile e i punti di vista del pubblico di Italia 1. Dallo studio di Mystery Land con scenografie steampunk – fantascientifiche ma con richiami estetici Ottocenteschi – Alvin e Aurora lanceranno il reportage in esterni di ogni puntata di cui saranno essi stessi protagonisti. Ogni settimana sarà affrontato un mistero sempre diverso ascoltando testimoni dei vari casi ed esperti di settore.

Streaming e tv

Dove vedere Mystery Land – La grande favola dell’ignoto in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.