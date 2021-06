Mr Wrong – Lezioni d’amore: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Mr Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con Can Yaman e Özge Gürel in onda stasera – 14 giugno 2021 – alle 21,15 su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la soap è composta da 14 episodi di 130 minuti ciascuno. La messa in onda su Canale 5 è prevista dal lunedì al venerdì, alle ore 14,45. Salvo qualche apparizione in prima serata tv (ore 21,15) come stasera, 14 giugno.

Streaming e tv

Dove vedere Mr Wrong – Lezioni d’amore in diretta tv e live streaming? La puntata di stasera, 14 giugno 2021, andrà in onda alle ore 21,15 su Canale 5. Le puntate sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Mr. Wrong prosegue la programmazione consueta, su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14,45.

Successo

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Mr Wrong – Lezioni d’amore che tanto successo sta riscuotendo nella fascia del day-time estivo. Ogni giorno, infatti, è seguito da una media di oltre 2.000.000 di spettatori e segna numeri record, come il 30 per cento di share tra i target femminili più giovani. Un vero fenomeno televisivo che trova un seguito altrettanto potente anche sul web e sui social.