Moschettieri del Re – La penultima missione: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, va in onda Moschettieri del Re – La penultima missione, un film italiano uscito nel 2018. Diretto da Giovanni Veronesi, trae ispirazione dai celebri romanzi I tre moschettieri e Vent’anni dopo di Alexandre Dumas. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Vediamo prima la trama. I protagonisti sono creati dalla penna di Alexandre Dumas nei rispettivi romanzi ma nei Moschettieri del Re – La penultima missione si presentano in una versione più matura per non dire anziana. Attempati e cinici, hanno proseguito con le proprie vite. D’Artagnan ad esempio è un allevatore di bestiame che non conosce la grammatica. Athos invece è un castellano con un debole per il lusso, mentre Aramis è un frate sommerso dai debiti. Infine Porthos è un locandiere che beve sempre un bicchiere di troppo. Sono trascorsi vent’anni dall’ultima avventura con le spade, ma quando la Regina Anna li richiama in servizio non esitano un istante. Una nuova avventura li attende e il destino della Francia è nelle loro mani.

Moschettieri del Re – La penultima missione: il cast del film

Il cast è sicuramente ricco di spunti e di nomi italiani ben conosciuti a partire da Pierfrancesco Favino, che in questo caso si cimenta nel ruolo dell’iconico spadaccino D’Artagnan. Di seguito vediamo i personaggi e i rispettivi attori che compongono il cast:

Pierfrancesco Favino: D’Artagnan

Rocco Papaleo: Athos

Valerio Mastandrea: Porthos

Sergio Rubini: Aramis

Alessandro Haber: cardinale Giulio Mazzarino

Marco Todisco: Luigi XIV di Francia

Margherita Buy: regina Anna

Federico Ielapi: Antonio

Matilde Gioli: Olimpia, ancella della regina

Valeria Solarino: Cicognac

Giulia Bevilacqua: Milady

Eva Moore: cortigiana

Lele Vannoli: Servo/Sergio Muto

Antonino Iuorio: oste

Andrea Bonella: servitore della regina Anna

Streaming e TV

Dove vedere Moschettieri del Re – La penultima missione in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata venerdì 17 giugno 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che tramite app.