Morte sulla scogliera: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 28 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Morte sulla scogliera, film tedesco del 2019 scritto e diretto da Thomas Berger. La pellicola è stata trasmessa in prima tv il 6 giugno 2019 sempre su Rai 2, e ora la rete di Viale Mazzini è tornata a proporlo al suo pubblico.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Morte sulla scogliera film: trama

A distanza di quattro anni dall’omicidio di una studentessa di nome Jenni, Simon Kessler, il nuovo capo della polizia, e il commissario Hella Christensen, devono investigare su un nuovo caso: la morte di Jakob Thomsen trovato senza vita in fondo alla scogliera. Tutti avanzano l’ipotesi di suicidio, ma la misteriosa sparizione della moglie Anna e della figlia Lilly, gettano nuovi dubbi sulla vicenda. L’unico componente della famiglia che è ancora nei paraggi è Tom, convinto che il padre non avrebbe mai potuto compiere di sua spontanea volontà un tale gesto. Tuttavia, mentre le indagini proseguono, la comunità cittadina non fa che rendere il caso sempre più incerto e dubbioso tra bugie, macchinazioni e segreti.

Morte sulla scogliera film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Heino Ferch – Simon Kessler

Barbara Auer – Hella Christensen

Rainer Bock – Johannes Christensen

Hanno Friedrich – Jakob Thomsen

Timo Hack – Tom Thomsen

Bernadette Heerwagen – Anna Thomsen

Morte sulla scogliera film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Morte sulla scogliera? La pellicola va in onda in prima visione giovedì 28 maggio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

