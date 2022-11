Perché oggi Morgane – Detective geniale 2 non va in onda: il motivo

Perché oggi, martedì 1 novembre 2022, Morgane – Detective geniale 2 non va in onda su Rai 1? Semplice, martedì scorso è stata trasmessa l’ultima puntata, il gran finale, della seconda stagione. Stasera, infatti, su Rai 1 andrà in onda l’altra fiction di Rai 1, Sopravvissuti. In tanti ora si stanno chiedendo se ci sarà un Morgane – Detective geniale 3. Ve lo diciamo subito: sì, ci sarà una terza stagione. Le riprese sono state realizzate nella regione di Hauts-de-France questa estate. La terza stagione sarà composta di otto nuovi episodi e debutterà nella primavera 2023. In Italia, la serie è trasmessa sarà trasmessa su Rai 1.

Gli sceneggiatori per la nuova stagione hanno promesso nuovi casi che terranno l’attenzione del pubblico. Pierre Laugier, co-produttore della serie, ha rivelato sequenze acrobatiche e dichiarato in merito: “Manteniamo un alto livello di requisiti e vogliamo spingerci ancora più in là nell’ambizione artistica, che si tratti della diversità delle ambientazioni, della messa in scena dei flash interiori di Morgane”. I casi di puntata riguarderanno, tra l’altro, morti misteriose ambientate nel mondo della musica, in un istituto detentivo, in un Ashram – luogo di meditazione nella tradizione indiana -, in un istituto di medicina speciale.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto perché stasera Morgane – Detective geniale 3 non va in onda, ma dove vedere o rivedere le varie puntate della seconda stagione in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.