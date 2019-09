Money monster – L’altra faccia del denaro: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, giovedì 19 settembre 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 Money Monster – L’altra faccia del denaro, film del 2016 per la regia di Jodie Foster con protagonisti George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell e Dominic West.

Nel realizzare questa pellicola Jody Foster si è ispirata – per quanto riguarda il protagonista, il conduttore “da strapazzo” di un programma televisivo finanziario – ad un personaggio realmente esistente, Jim Cramer, anchorman del format Mad Money trasmesso dalla CNBC. Cramer, in effetti, proprio come George Clooney nel film, nel corso della sua trasmissione fornisce ai telespettatori analisi e consigli finanziari con una forma che, più che approfondire determinate tematiche, mira a fare spettacolo.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Money Monster: la trama del film

Lee Gates e Patty sono, rispettivamente, un esperto finanziario e presentatore televisivo del programma Money Monster e la sua produttrice. I due, alla guida della seguitissima trasmissione tv, un giorno si trovano in una situazione d’emergenza assoluta quando un investitore, infuriato per aver perso tutto a causa di un investimento suggerito dal programma, sequestra il presentatore nello studio televisivo minacciando di usare la pistola che ha in mano.

Durante una diretta seguita da milioni di persone, Lee e Patty lottano furiosamente contro il tempo per svelare cosa si nasconde dietro una cospirazione all’interno del mercato dell’alta tecnologia globale odierno che viaggia a velocità della luce.

La trama completa di Money Monster – L’altra faccia del denaro

Money Monster: il cast del film

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

George Clooney – Lee Gates

– Lee Gates Julia Roberts – Patty Fenn

– Patty Fenn Jack O’Connell – Kyle Budwell

– Kyle Budwell Dominic West – Walt Camby

– Walt Camby Caitriona Balfe – Diane Lester

– Diane Lester Giancarlo Esposito – capitano Marcus Powell

– capitano Marcus Powell Christopher Denham – Ron Sprecher

– Ron Sprecher Emily Meade – Molly

– Molly Lenny Venito – Lenny

– Lenny Grant Rosenmeyer – Dave

– Dave Chris Bauer – tenente Nelson

– tenente Nelson Dennis Boutsikaris – Avery Goodloe

– Avery Goodloe Condola Rashād – Bree

– Bree Aaron Yoo – Won Joon

– Won Joon Carsey Walker Jr. – Sam

Money Monster: il trailer del film

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Potrebbero interessarti Stasera in tv, programmi e film di giovedì 19 settembre 2019: Un passo dal cielo, Eurogames, Bastardi senza gloria, X Factor Bastardi senza gloria trama: di cosa parla il film di Tarantino oggi su Italia 1 Bastardi senza gloria: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Money Monster: dove vedere il film in streaming

Come vedere il film Money Monster – L’altra faccia del denaro? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 19 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming