Mondiali Qatar 2022, perché su Rai 4K non c’è la grafica con tempo e punteggio: il motivo

Perché su Rai 4K non è visibile la grafica con l’indicazione del tempo e del risultato durante le partite dei Mondiali di Qatar 2022? La Rai come saprete detiene in esclusiva i diritti per trasmettere le 64 partite del torneo. Il servizio pubblico ha puntato anche molto sul 4K, per garantire a tutti la massima qualità di visione possibile. Bisogna avere una tv di ultima generazione connessa a internet e collegarsi al canale 101 del digitale terrestre per vedere Rai 4K. Un sistema ibrido, che permette di agganciare il segnale via internet in ultra-HD e trasmetterlo tramite un canale del digitale terrestre.

Non sono tuttavia mancati i problemi di compatibilità con molti televisori, che dunque non riescono ad agganciare Rai 4K. Il canale è anche visibile al 210 della piattaforma satellitare Tivùsat. Tutti coloro che sono riusciti a vedere Rai 4K si sono accorti di una cosa: manca la grafica con l’indicazione del tempo e del risultato in tempo reale, il cosiddetto scoreboard.

Un fastidio non da poco, anche in considerazione dei super-recuperi ordinati dagli arbitri in questa edizione. Ma come mai? Qual è il motivo? C’è da dire che la grafica è regolarmente visibile sui canale HD, Rai 1 e Rai 2, che trasmettono le partite di Qatar 2022. La mancanza riguarda dunque solo il 4K ed è legata a problemi economici. Come spiegato da DDay, la Fifa chiede un sovrapprezzo cospicuo per l’utilizzo delle grafiche nei match (che non è standard per tutto il mondo ma è sovrapposta al segnale base e personalizzata per ogni nazione).

La Rai quindi avrebbe pagato questo sovrapprezzo per Rai 1 HD e Rai 2 HD, i canali principali e sui quali quasi tutti guardano le partite. Mentre l’avrebbe ritenuta una spesa superflue per il 4K, una trasmissione ritenuta ancora sperimentale. E quindi ha preferito risparmiare questa ulteriore uscita, privando però i telespettatori del canale 101 della preziosa grafica. Secondo alcune indiscrezioni, la Fifa avrebbe voluto poco meno di 200mila euro in più per garantire lo scoreboard anche in 4K. Ricordiamo che la Rai ha speso circa 180 milioni per assicurarsi la diretta esclusiva di tutti i match del Mondiale, al quale purtroppo non partecipa l’Italia.