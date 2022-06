Modalità aereo: il cast (attori) del film

Chi fa parte del cast di Modalità aereo? Si tratta di un film commedia uscito nel 2019 con la regia di Fausto Brizzi e che racconta di come due inservienti si siano vendicati di un imprenditore sbruffone e arrogante. Diego Gardini è ricco e sa perfettamente qual è la sua posizione nel mondo. Un giorno, diretto a Sidney, nel bagno dell’aeroporto si imbatte in due uomini che lavorano come addetti alle pulizie, Sabino e Ivano. Entrambi l’hanno riconosciuto e vorrebbero scattare una foto insieme, ma Diego si inalbera e li caccia minacciandoli di licenziamento. Nella foga dimentica il telefono in bagno e i Sabino e Ivano pensano subito a come vendicarsi, spendendo i suoi soldi con shopping online e soggiorni extra lusso. Quando Diego si accorge di aver perso il telefono è troppo tardi: è già a bordo. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

Vediamo nel dettaglio chi fa parte del cast di Modalità aereo. Il protagonista, Diego Gardini, ha le fattezze di Paolo Ruffini. Ivano invece è interpretato da Lillo, mentre Sabino ha le fattezze di Dino Abbrescia. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il film:

Lillo: Ivano De Sanctis

Paolo Ruffini: Diego Gardini

Violante Placido: Linda

Dino Abbrescia: Sabino Lorusso

Caterina Guzzanti: Maria

Christian Monaldi: Luca Gardini

Luca Vecchi: Lorenzo Moretti

Veronika Logan: Veronica Bartolini

Sabrina Salerno: sé stessa

Maurizio Lops: Zio di Maria

Massimiliano Vado: Ad Fcd

Giustina Buonomo: Madre Sabino

