Questa sera, giovedì 7 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mister Felicità, film del 2017 diretto da Alessandro Siani e interpretato dallo stesso regista con Diego Abatantuono e Carla Signoris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Martino De Simone è uno sfaticato di origine napoletana che vive in Svizzera dalla sorella, Caterina; ad un certo punto ella ha un incidente d’auto per cui non può più lavorare ed inoltre ha bisogno di cure che hanno un costo che non può sostenere. Martino prende così il posto di Caterina e diventa uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, mental coach. Il dottore si assenta per lavoro e Martino si finge il suo assistente, per far sì che la sorella possa curare la sua gamba lesa a causa dell’incidente, dandosi il nome di Mister Felicità. Arianna, famosa campionessa di pattinaggio in crisi a causa di una caduta, diventa sua paziente; dopo un po’ nasce un rapporto più profondo tra i due. La loro storia d’amore s’intreccia però con la crisi tra Augusta, l’inflessibile e amareggiata madre dell’atleta, ed il dottor Gioia: questo si scopre essere il padre della ragazza, separatosi dalla consorte molti anni addietro, quando Arianna era molto piccola. Infatti Augusta aveva scoperto numerosi tradimenti di Gugliemo e non aveva mai voluto dire ad Arianna chi fosse suo padre. Del resto Augusta si trova costretta a raccontare la storia alla figlia quando scopre che Martino e Gugliemo lavorano insieme, cosicché Arianna lascia in un primo momento Martino. Il giorno stesso, però, mentre Martino si trova insieme a Guglielmo per cercare di risolvere la situazione, Augusta fa irruzione in casa loro perché Arianna è scomparsa…

Mister Felicità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mister Felicità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Martino De Simone

Diego Abatantuono: Guglielmo Gioia

Carla Signoris: Augusta

Elena Cucci: Arianna Crof

Cristiana Dell’Anna: Caterina De Simone

Yari Gugliucci: Procolo

David Zed: allenatore nazionale

Ernesto Mahieux: presidente squadra

Pippo Lorusso: violinista

Streaming e tv

Dove vedere Mister Felicità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.