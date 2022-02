“Se vedo una persona capisco se ha un tumore”: bufera sulle parole di Miriana Trevisan al Grande Fratello

Grande Fratello Vip: bufera sulle parole di Miriana Trevisan

“Se vedo una persona capisco se ha un tumore”: è bufera sulle parole che la showgirl Miriana Trevisan ha pronunciato nel corso del Grande Fratello Vip.

In un filmato che circola sul web, infatti, si sente Miriana Trevisan parlare con Nathalie Caldonazzo e affermare: “Se io vedo una persona, in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai”.

La Caldonazzo, quindi, replica: “Tipo un tumore, una cosa così?”. “Eh” risponde Miriana Trevisan annuendo. “Ah si?” risponde stupita Nathalie Caldonazzo.

Le parole di Miriana Trevisan hanno subito sollevato diverse polemiche in rete con numerosi utenti che hanno chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti della showgirl.

“Vergogna, c’è chi crede a questi individui e tanta gente è morta, non possono far passare queste cose” ha scritto un utente. “Pessima e imbarazzante. Da brividi le sue parole” è invece il pensiero di qualcun altro. E c’è anche chi pensa che la Trevisan andrebbe addirittura denunciata per quando detto nella casa di Cinecittà.