Minions: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 12 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Minions, film d’animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Il film è uno spin-off/prequel dei film Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e Cattivissimo me 3 e vede come protagonisti i minions, personaggi creati da Sergio Pablos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I minions sono esistiti fin dall’alba dei tempi ed hanno un solo scopo: servire il padrone più cattivissimo al mondo. Evoluti da organismi unicellulari, i minions sbarcano sulla terraferma, si fanno assumere da un T-Rex, ma nel prendere una banana lo fanno accidentalmente scivolare su un masso e cadere in un vulcano. Poi si mettono al servizio di un uomo delle caverne, ma sostituiscono la sua clava con un acchiappamosche e il cavernicolo, indifeso, viene sbranato da un orso delle caverne. Ci provano nuovamente in Egitto, ma schiacciano per sbaglio il faraone con una piramide, provocano l’incenerimento del Conte Dracula e successivamente centrano Napoleone con una cannonata. Decidono quindi di isolarsi dal mondo e cominciare una nuova vita nell’Artide...

Minions: i personaggi del film

Abbiamo visto la trama di Minions, ma quali sono i personaggi del film? Eccoli:

Bob, Stuart e Kevin: Bob è il più piccolo. Non ha i capelli, ed è affetto da eterocromia perché ha un occhio verde e l’altro marrone. È il più ingenuo e infantile del gruppo e porta sempre con sé il suo orsacchiotto di peluche, Tim. Stuart è il minion adolescente, con un solo occhio. Ha una personalità ribelle ed è per questo che molte volte pensa di poter fare tutto da solo. Ama molto suonare il suo ukulele. Kevin è il più maturo e il leader del gruppo. Il suo sogno è quello di risultare un eroe agli occhi della sua tribù.

Scarlett Sterminator: è la più cattiva dei criminali. Indossa un elegante tubino rosso ed ha i capelli neri, non molto lunghi ma folti. È alta e magra. Ha vissuto una terribile infanzia e questo l’ha spinta a essere una criminale. È sposata con Herbert “Herb” Sterminator, a cui è molto legata.

Herb Sterminator: è il marito di Scarlett e inventore. È molto innamorato di Scarlett e asseconda sempre le sue decisioni.

Famiglia Nelson: famiglia di criminali specializzati in furti e rapine. Grazie a loro Bob, Kevin e Stuart raggiungono Orlando e la fiera dei cattivi.

Streaming e tv

Dove vedere Minions in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 12 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.