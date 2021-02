Mina Settembre streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata

Mina Settembre streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata

Questa sera, domenica 14 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima (finale di stagione) puntata di Mina Settembre, una dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita. Dove vedere la sesta e ultima puntata di Mina Settembre in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La sesta e ultima puntata della serie tv, come detto, va in onda stasera, domenica 14 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Mina Settembre streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quinta puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: 6. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021 OGGI

