Mina Settembre streaming e diretta tv: dove vedere la fiction con Serena Rossi (replica)

Torna in tv Mina Settembre, con le replica della prima stagione. In attesa delle nuove puntate nei prossimi mesi, la fiction con protagonista Serena Rossi viene riproposta in replica. La serie racconta la storia di Gelsomina, detta Mina, tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La location è Napoli, città dov’è nata e cresciuta la protagonista. Mina lavora come assistente sociale in un consultorio familiare che si trova nel centro storico della città e aiuta costantemente chi si trova in difficoltà. In molti bussano alla sua porta, ma Mina non è da sola: ad aiutarla c’è anche il nuovo ginecologo arrivato in consultorio, Domenico, che sortisce un certo fascino sulla protagonista da poco divorziata. Di seguito scopriamo dove vedere in diretta TV e live streaming Mina Settembre, in onda questa sera – 5 giugno 2022 – con la seconda puntata.

In TV

Come anticipato, la Rai ha voluto mandare in onda un ciclo di episodi in replica in vista della nuova stagione di Mina Settembre, la cui data di debutto non è stata ancora annunciata. Per combattere l’attesa, un rewatch non può far male, soprattutto con Serena Rossi. Le puntate in replica della fiction partono in prima serata su Rai 1 domenica 29 maggio 2022, alle ore 21:25. Chi vuole seguire la diretta televisiva della fiction può sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure chi dispone di un dispositivo Sky può pigiare il tasto 101.

Mina Settembre streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire la fiction anche in diretta streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay, servizio messo a disposizione degli utenti Rai che funziona gratuitamente previa registrazione. Effettuando il login anche tramite Facebook o Google, potrete accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla piattaforma. Per seguire il live streaming di Mina Settembre potrete selezionare la diretta di Rai 1. E c’è di più. Se volete recuperare gli episodi già andati in onda in un secondo momento potete farlo sempre su RaiPlay grazie all’on-demand.