Mina Settembre 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 9 ottobre

Questa sera, domenica 9 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Mina Settembre 2, la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nel primo episodio della serata Mina (Serena Rossi) viene portata da Claudio (Giorgio Pasotti) da coloro che, per lui, sono state una sorta di zie putative. Sono le signorine Esposito: cinque sorelle sull’ottantina che devono fare i conti con un problema bizzarro. È un’avventura che lega molto Mina e Claudio. Un momento di grande unione è quando lei scopre che l’ex marito ha rimesso a nuovo la barca di suo padre, che per lei ha un valore speciale. Mina si scioglie davanti a questo gesto romantico. Forse anche per questa ragione accetta di soccorrere Irene insieme a Titti (Valentina D’Agostino). Le due amiche tentano di consolarla dopo che Gianluca (Francesco Di Napoli) ha deciso di andarsene da casa. Il loro rapporto di amicizia può essere andare a posto, mettendo da parte le vecchie ruggini?

Nel secondo episodio della serata Mina segue il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo essere state licenziate, hanno cominciato a lavorare abusivamente in proprio. Anche Irene (Christiane Filangieri) e Titti si mettono sulle tracce di queste donne. Il pedinamento per scoprire la verità ha del comico. La missione prende, fin dall’inizio, una brutta piega. Le operaie rischiano grosso, dopo essere state scoperte dalle autorità a intrufolarsi in una fabbrica non più operativa.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Mina Settembre 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco della protagonista, Serena Rossi, ci sono tanti altri attori come: Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi è Mina Settembre

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis

Christiane Filangieri è Irene Pironti

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Nando Paone è Rudi Trapanese

Rosalia Porcaro è Rosaria

Michele Rosiello è Giordano

Francesco Di Napoli è Gianluca

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Primo Reggiani è Max

Massimo Wertmüller è il Generale

Davide Devenuto è Paolo

Antonia Liskova è Giulia

Marisa Laurito è Rosa

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Mina Settembre 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.