Chi è Milly Maccaro, la sorella di Clementino ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Milly Maccaro, la sorella di Clementino ospite a Oggi è un altro giorno? Clementino, all’anagrafe Clemente Maccaro, è uno dei rapper più famosi in Italia ed ha una sorella e un fratello. Con entrambi divide la passione per la musica: la sorella Milly infatti è una cantante lirica; il fratello invece suona il blues. Lui si è cimentato con il pop a 14 anni entrando quindi nel Trema Crew e poi nel Tck Crew.

Della sorella sappiamo che nel 2014 si è laureata in Ingegneria Gestionale. A renderlo noto è stato lo stesso Clementino che su Facebook scrisse: “Auguri alla nostra sorellina per la laurea in Ingegneria Gestionale con il massimo dei voti. Grande Milly!”. Sappiamo che è sposata e – per il momento – non ha figli. “Musica o ingegneria? Preferisco fare l’ingegnere”, le parole di Milly a Oggi è un altro giorno.

Chi è Clementino

Clementino è nato ad Avellino il 21 dicembre 1986. E’ cresciuto tra Cimitile e Nola. Fin da piccolino ha dimostrato di avere una grande passione per la musica ed infatti ha iniziato a farsi conoscere nell’ambiente hip hop napoletano. Ha affiancato poi a questo la tecnica del freestyle, aggiudicandosi il premio Tecniche perfette nel 2004. Ha quindi collaborato anche con altri artisti e ha collezionato tutta una serie di riconoscimenti a livello nazionale. Il primo album di Clementino è uscito esattamente il 29 aprile del 2006 ed era intitolato Napolimanicomio. Da lì l’inizio di una carriera piena di successi.

La fidanzata di Clementino? L’artista campano è fidanzato con Martina Difonte. Classe 1996, è nata il 13 maggio a Lucera, in provincia di Foggia, e vive a Roma. Giovanissima, pur avendo doti artistiche, ha deciso di investire sulla sua istruzione. Dopo essersi diplomata in ragioneria, infatti, ha deciso di iscriversi all’università. Precisamente, si è laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con un percorso di studi incentrato sulle arti e sulle scienze dello spettacolo, che sono senza ombra di dubbio tra le sue passioni e sta iniziando a muovere i primi passi in questo mondo.