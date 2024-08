Michelle Impossible e Friends 2024: quante puntate, durata e quando finisce in replica

Quante puntate sono previste per Michelle Impossible e Friends 2024, il programma condotto da Michelle Hunziker in replica su Canale 5, con la messa in onda della terza edizione? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate. La prima il 1 agosto 2024; la terza e ultima il 15 agosto 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 1 agosto 2024

Seconda puntata: mercoledì 8 agosto 2024

Terza puntata: mercoledì 15 agosto 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Michelle Impossible e Friends? Ogni serata inizierà alle ore 21,30 e, vista la chiusura prevista per le ore 00,40, avrà una durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) di circa 3 ore. Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Michelle Impossible e Friends, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.