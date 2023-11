Miami Vice: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 24 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Miami Vice, pellicola del 2006 diretta da Michael Mann, basata sulla famosa serie omonima di Anthony Yerkovich degli anni ottanta, di cui il regista era stato produttore esecutivo. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Sonny Crockett (Colin Farrell) e Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) sono due abilissimi agenti della polizia di Miami. A seguito del suicidio di un agente sotto copertura, vengono scelti per infiltrarsi all’interno di una pericolosissima organizzazione sudamericana che si occupa di trasportare ingenti quantitativi di droga all’interno del territorio degli Stati Uniti.

Il gruppo criminale è sotto il controllo di Arcangel de Jesus Montoya (Luis Tosar) e della sua Isabella (Gong Li), un’affascinante e seducente donna di origini cubano-cinesi, con la quale Crocket inizia una relazione pericolosa. Le cose si complicano ulteriormente per i due agenti a causa di José Yero, il braccio destro di Montoya che, non convinto della reale identità degli agenti, progetta un piano per smascherarli, innescando così diversi scontri a fuoco che porteranno inevitabilmente perdite e feriti in entrambe le fazioni. Tra sparatorie, scambi di droga, doppi giochi e colpi di scena, riusciranno Crocket e Tubbs a portare finalmente a termine l’operazione?

Miami Vice: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Ciarán Hinds, Luis Tosar, Barry Shabaka Henley, Isaach De Bankolé, John Hawkes, Domenick Lombardozzi, Edward Marsan, Elizabeth Rodriguez, Justin Theroux, Tom Towles, Ilan Krigsfeld, John Ortiz, Ana Cristina De Oliveira, Pavel Lychnikoff, Jeannie Belgrave, Juanita Billue, Jennifer Budhoo, Levell Dorgilles, Everlayn Borges, John Tomlinson. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Colin Farrell: James ‘Sonny’ Crockett

Jamie Foxx: Ricardo ‘Rico’ Tubbs

Gong Li: Isabella

Elizabeth Rodriguez: Gina Calabrese

Naomie Harris: Trudy Joplin

Ciarán Hinds: Agente FBI James Fujima

Barry Shabaka Henley: Tenente Martin Castillo

Domenick Lombardozzi: Detective Stan Switek

Justin Theroux: Larry Zito

John Ortiz: Jose Yero

Luis Tosar: Arcangel de Jesus Montoya

Eddie Marsan: Nicolas

Isaach De Bankolé: Neptune

John Hawkes: Alonzo Stevens

Oleg Taktarov: Guardia di sicurezza russa

Mario Ernesto Sánchez: El tiburón

Streaming e tv