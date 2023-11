Mia è il film in onda questa sera, 8 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione. Una pellicola diretta da Ivano De Matteo e con protagonisti Edoardo Leo, Greta Gasbarri e Milena Mancini. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Il film racconta la storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne meravigliosa, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla. Al padre rimane solo una cosa: la vendetta.

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo, Samuel Christian Franzese, Vinicio Marchioni. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dove vedere Mia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 novembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.