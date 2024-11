Mia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 22 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mia, film del 2023 diretto da Ivano De Matteo e con protagonisti Edoardo Leo, Elena Avonti e Milena Mancini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, quartiere Ostiense. Sergio, conducente di ambulanze, e Valeria, sono una coppia affiatata con un’unica figlia adolescente, Mia. Nella loro vita semplice e felice entra improvvisamente il ventenne Marco, che corteggia con insistenza Mia. Marco si rivela a poco a poco un manipolatore, che stravolge la vita della quindicenne controllandole il cellulare, allontanandola dallo sport, dalla scuola, dalle amiche, fino a renderla un vero incubo. Con il pretesto del suo compleanno, Marco obbliga Mia a disertare una festa con i compagni di scuola e a passare la sera da sola con lui, nella casa dei genitori al mare. Qui, convincendola a bere e vincendo le sue resistenze, la stupra, poi l’abbandona presso una stazione di servizio dove lei chiede ai genitori, che ormai si erano rivolti alla polizia angosciati per la sua prolungata assenza, di essere riportata a casa.

La ragazza, aiutata dal determinato e premuroso padre, riesce a chiudere la relazione altamente tossica e violenta in cui è finita e ricomincia a vivere la sua vita evitando di rispondere ai messaggi e alle telefonate di Marco ma il ragazzo, che non accetta di essere stato lasciato, decide di distruggere Mia diffondendo attraverso i social le foto che la ritraevano nuda la notte in cui erano stati insieme. Devastata e umiliata, Mia arriva a compiere un gesto estremo per la disperazione; al padre, distrutto dal dolore, rimane solo una cosa: la vendetta.

Mia: il cast

Abbiamo visto la trama di Mia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Sergio

Greta Gasbarri: Mia

Milena Mancini: Valeria

Riccardo Mandolini: Marco

Alessia Manicastri: Anna

Giorgia Faraoni: Veronica

Samuel Christian Franzese: Nico

Giorgio Montanini: Piero

Melinda De Matteo: Valentina

Vinicio Marchioni: il Padre di Marco

Streaming e tv

Dove vedere Mia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 22 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.