Trama

Nel 1988, Danny Maccabee, un ragazzo di 22 anni, lascia il suo matrimonio poco prima dell’inizio della cerimonia, dopo aver scoperto che la sua fidanzata lo tradisce e che voleva sposarlo solo perché sarebbe diventato un cardiologo; va a bere in un bar, dove incontra una donna che nota la fede nuziale di Danny e gli chiede di sua moglie, lui le spiega come l’abbia lasciato di recente per un altro, e la donna del bar finisce per andare a letto con lui. Questo scenario si ripete anche negli anni successivi, e la tecnica dell’uso della fede farà fare continuamente centro a Danny. Ventitré anni dopo, Danny è un chirurgo plastico di successo a Los Angeles che inventa storie di matrimoni infelici per sedurre donne e per evitare impegni romantici. L’unica a conoscenza dei suoi piani è la sua assistente e migliore amica Katherine Murphy, una madre divorziata con due figli. Ad una festa, Danny incontra Palmer, una giovane insegnante di matematica, senza la fede nuziale addosso, e passano la notte insieme. La mattina dopo, Palmer trova l’anello presumendo che Danny sia sposato e si rifiuta di continuare ad uscire con lui perché i suoi genitori hanno divorziato a causa di un adulterio.

Mia moglie per finta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mia moglie per finta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adam Sandler: Danny Maccabee

Jennifer Aniston: Katherine Murphy

Brooklyn Decker: Palmer Dodge

Nicole Kidman: Devlin Adams

Nick Swardson: Eddie Simms

Bailee Madison: Maggie Murphy

Griffin Gluck: Michael Murphy

Dave Matthews: Ian Maxtone-Jones

Kevin Nealon: Adone

Rachel Dratch: Kirsten Brant

Dan Patrick: Patrick

Minka Kelly: Joanna Damon

Jackie Sandler: Veruca

Rakefet Abergel: Patricia

Michael Laskin: Mr. Maccabee

Carol Ann Susi: Mrs. Maccabee

Keegan-Michael Key: Ernesto

Heidi Montag: Kimberly

Todd Sherry: addetto al Check-In

Branscombe Richmond: barista

