Mia Martini, fammi sentire bella: l’inedito docufilm arriva su Rai 3

Sono passati 25 anni dalla scomparsa di Mia Martini, ma il mondo non l’ha mai dimenticata. Rai 3 ha dedicato proprio a lei la programmazione serale di giovedì 27 febbraio 2020, con un docufilm inedito intitolato Mia Martini, fammi sentire bella, una raccolta di interviste esclusive, l’ultimo video di un suo concerto live e un brano inedito, intitolato per l’appunto “Fammi sentire bella”.

A guidare lo spettatore in un viaggio corale sarà Sonia Bergamasco. Saranno in tanti a ripercorrere le tappe del viaggio di Mimì, dagli esordi all’abbandono delle scene, il ritorno a Sanremo e poi la tragica morte, per poi passare ai ricordi di famiglia con le testimonianza delle sorelle Lorendana, Leda e Olivia.

Mia Martini, il docufilm sulla cantante: anticipazioni

E ancora a parlare di Mimì saranno i nipoti, gli amici, i colleghi e i grandi autori che per lei hanno scritto canzoni senza tempo.

Il documentario propone un’intervista di Mimì con Lino Capolicchio via radio e mai andato in onda integralmente, le immagini delle sue esibizioni e poi l’esperienza con la Durium rievocata da Dori Ghezzi.

E poi si parlerà della trasformazione di Mia Martini e il suo primo successo, Padre davvero, che vinse il Festival di Musica d’Avanguardia e Nuove Tendenze di Viareggio.

Riemergeranno i ricordi di Franco Califano e Bruno Lauzi, custoditi in immagini di repertorio.

Tutte le vicende che poi l’hanno portata sul palco di Sanremo con il brano “Almeno tu nell’universo”, un brano tenuto nel cassetto per 17 anni e che segnò il suo ritorno dopo anni di isolamento: è uno dei brani più amati e cantanti di Mia Martini.

Il docufilm è prodotto da ALessandro Lostia, con Sonia Bergamasco, scritto da Giorgio Verdelli in collaborazione con Michaela Berlini. La regia è di Giorgio Verdelli, che torna a Rai3 dopo il successo del suo lungometraggio “Pino Daniele – Il tempo resterà”, premiato con il Nastro d’Argento.

Mia Martini, Fammi sentire bella vi aspetta in prima serata, dalle ore 21:20, giovedì 27 febbraio 2020 su Rai 3.