Mi casa es tu casa: le anticipazioni e gli ospiti del 30 dicembre dello show di Cristiano Malgioglio su Rai 2

Mi casa es tu casa è il nuovo programma di Rai 2 che segna il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio. Questa sera, 30 dicembre 2022, va in onda la quarta puntata. Tanti gli ospiti anche internazionali che entreranno in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”. In tutto sono previste cinque puntate, a cominciare dal 7 dicembre, e in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21.20. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata di Mi casa es tu casa.

Anticipazioni e ospiti

Ilona Staller è la protagonista della nuova puntata di Mi casa es tu casa, in onda eccezionalmente di venerdì, oggi, 30 dicembre 2022, alle 21.20 su Rai 2. Un tempo indimenticata Cicciolina, oggi Ilona Staller si racconta in un inedito ed esclusivo incontro a casa di Cristiano Malgioglio. L’infanzia in Ungheria, l’arruolamento nei servizi segreti, il debutto nel mondo del porno nonché l’arrivo in politica che tanto scalpore suscitò nell’opinione pubblica. La vita di Ilona è piena di aneddoti e colpi di scena, che insieme a Cristiano ripercorreranno attraverso un racconto originale, fuori dagli schemi.

Come consuetudine del programma, la giornata trascorsa insieme sarà caratterizzata da alcune sorprese che animeranno questo incontro inedito per la televisione italiana. La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere grandi personaggi dello spettacolo in modo unico, intimo e profondo. Il tutto arricchito da teche ricercate e tante sorprese che caratterizzano e animano l’incontro tra Cristiano e gli ospiti di ogni puntata.

Mi casa es tu casa: quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti e le anticipazioni di Mi casa es tu casa, ma quante puntate sono previste? In tutto cinque episodi, in onda su Rai 2 ogni mercoledì dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20. L’ultima puntata va in onda il 4 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 7 dicembre 2022

Seconda puntata: 14 dicembre 2022

Terza puntata: 28 dicembre 2022

Quarta puntata: 30 dicembre 2022

Quinta puntata: 4 gennaio 2023

Streaming e tv

Dove vedere Mi casa es tu casa in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì a partire dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20 per cinque puntate. Anche in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand su Rai Play.