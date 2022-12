A che ora inizia la Messa di Natale 2022: orario inizio su Rai 1, Canale 5 e Tv2000

A che ora inizia la Messa di Natale 2022? Appuntamento in diretta alle ore 10.55 di oggi, domenica 25 dicembre 2022 su Rai 1. La celebrazione sarà trasmessa dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere in Roma. A seguire, alle ore 12, il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, e leggerà il suo Messaggio natalizio. La Messa dunque non sarà celebrata da Papa Francesco che ha celebrato quella della notte ieri, Vigilia, dalle 19.30 dalla Basilica di San Pietro. Non solo Rai 1. Oggi, 25 dicembre 2022, sarà possibile seguire la Messa di Natale anche su Canale 5 alle ore 10. Diverse le celebrazioni anche su Tv2000: alle 7, alle 8.30 e alle 19. Alle 20 anche la Novena di Natale.

Streaming e tv

