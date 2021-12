A che ora inizia la Messa della notte di Natale 2021 con Papa Francesco: orario inizio, quanto dura, quando finisce

A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2021 con Papa Francesco in diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi, 24 dicembre 2021, alle ore 19.30. La consueta celebrazione della mezzanotte infatti, a causa del Covid, è anticipata anche quest’anno al tardo pomeriggio, appunto per le 19.30. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000. La durata della funzione è di circa un’ora e mezza e finirà per le 21.

Streaming e tv

Dove vedere la Messa della Vigilia di Natale 2021 con Papa Francesco di oggi 24 dicembre? La funzione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) a partire dalle ore 19.30. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. La diretta sarà commentata da giornalisti esperti e al termine andrà in onda l’edizione serale del Tg1 (ore 21,10). La diretta potrà essere seguita in TV anche su TV2000 (visibile al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky o 18 di Tivùsat) e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato.

Natale 2021, le Messe di Papa Francesco

Abbiamo visto a che ora inizia e quando finisce la Messa della Vigilia di Natale 2021, ma quali sono le celebrazioni di queste festività? La Santa Messa del giorno di Natale è in programma domani, 25 dicembre, dalle ore 10.55 con diretta su Rai 1 dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma. A seguire, alle ore 12, su Rai 1, Canale 5 e TV2000 la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, con Papa Francesco da Piazza San Pietro.

Domenica 26 dicembre 2021, giorno di Santo Stefano, l’Angelus con Papa Francesco da San Pietro, anche questo in diretta su Rai 1 e Tv 2000. Venerdì 31 dicembre il Papa presiederà, nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. Il primo giorno del nuovo anno, cinquantacinquesima Giornata mondiale della Pace e Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il Papa presiede alle ore 10 la Messa come anche il 6 gennaio, Solennità dell’Epifania sempre alle ore 10. Il 9 gennaio, nella Cappella Sistina, alle ore 9.30, Francesco presiederà la Messa e il Battesimo di alcuni bambini.