A che ora inizia la Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco: l’orario

A che ora inizia la Messa del Mercoledì delle Ceneri presieduta da Papa Francesco? L’orario della celebrazione che dà il via al periodo della Quaresima è alle 16, con diretta tv su Tv2000 oggi, 22 febbraio 2023.

Una Giornata quella del Mercoledì delle Ceneri in cui si rispetta il digiuno e l’astinenza dalle carni. Dopo lo stop imposto dalla pandemia prima e dal dolore al ginocchio dopo del Santo Padre dopo, Papa Francesco oggi presiederà la tradizionale processione dell’Aventino. Ecco dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora (orario) c’è la Messa con Papa Francesco, ma ove vederla in tv e in streaming? È possibile seguire la Messa delle Ceneri il 22 febbraio nella basilica di Santa Sabina, che sarà preceduta dalla suggestiva processione penitenziale che avrà inizio dalla basilica di Sant’Anselmo. Il rito avrà inizio alle 16.30 e sarà trasmesso su Tv2000 dalle ore 16. Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando. Potete seguire la processione e la Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media.