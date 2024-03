Messa in tv Venerdì Santo 29 marzo 2024, dove vedere con Papa Francesco: orari, luogo, streaming

Dove vedere la Messa in tv oggi, 29 marzo 2024, Venerdì Santo? Oggi la Chiesa celebra la Passione e morte in croce di Gesù. Un giorno di astinenza e digiuno. Due gli appuntamenti previsti con Papa Francesco, da seguire anche in tv. Alle 17 Papa Francesco presiederà la celebrazione della Passione del Signore nella basilica di San Pietro. Poi, alle 21.15, il tradizionale rito della Via Crucis tra le fiaccole dei fedeli e le arcate del Colosseo. Ecco dove vederla in tv.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Appuntamento oggi, 29 marzo 2024, Venerdì Santo, alle 17, con Papa Francesco che celebra la Passione di nostro Signore nella basilica di San Pietro. Sarà possibile seguire questa Messa, con l’Adorazione della Croce, alle ore 17 su Tv2000. In serata, alle 21.15, la tradizionale Via Crucis al Colosseo in diretta in mondovisione su Rai 1, a cura del Tg1, e su Tv2000, sempre presieduta dal Papa. Il canale della Cei è visibile al tasto 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Sarà possibile seguire le Messe del Venerdì Santo anche sulle piattaforme streaming dei relativi canali, come Rai Play per la Via Crucis, o sui canali social e YouTube di Vatican Media.