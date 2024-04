Messa in tv 1 aprile 2024 (Lunedì dell’Angelo), dove vedere: orari, luogo, streaming, Pasquetta, Canale 5, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 aprile 2024, Lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta? La diretta della Messa è prevista oggi su Tv2000 e Canale 5, mentre non c’è su Rai 1. Inoltre alle ore 12 Papa Francesco si affaccerà per la recita del Regina Coeli, che nel periodo di Pasqua sostituisce l’Angelus. Ecco dove vederla in tv.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Appuntamento oggi, 1 aprile 2024, lunedì dell’Angelo (Pasquetta), su Canale 5 dalle ore 10. Su Tv2000 la Messa va oggi alle ore 8.30 e 19. Alle ore 12 su Tv2000 la recita del Regina Coeli con Papa Francesco. Il canale della Cei è visibile al tasto 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Non è prevista diretta su Rai 1. Sarà possibile seguire la recita del Regina Coeli anche sui canali social e YouTube di Vatican Media o sul sito di Tv2000.