Messa in tv 11 ottobre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 11 ottobre 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 11 ottobre.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 11 ottobre 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Sulmona (L’Aquila). Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 in diretta alle ore 9.50 (questa settimana in diretta da Assisi per il ventesimo anniversario della morte di S. Carlo Acutis). Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 la recita dell’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1

Ore 11 – Santa Messa dalla Cattedrale di Sulmona

Ore 12 – Angelus di Papa Leone XIV

Canale 5

Ore 9.50 – Santa Messa da Assisi

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 12 – Angelus di Papa Leone XIV

Ore 19 – Santa Messa