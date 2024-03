A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2024: l’orario della celebrazione con Papa Francesco

A che ora inizia la Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Francesco e in programma oggi, 24 marzo 2024? Ve lo diciamo subito: appuntamento alle ore 10 in diretta dalla Basilica di San Pietro. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000. Iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua e in particolare si dà avvio alla Settimana Santa. Domenica prossima, 31 marzo, infatti, è Pasqua. Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Telecronaca di Ignazio Ingrao del Tg1.

Si tratta di una celebrazione molto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a Gerusalemme. Durante questa Messa viene letta la Passione. L’orario dunque della Messa della Domenica delle Palme è in programma oggi, 24 marzo 2024, alle ore 10 con Papa Francesco. Collegamento su Rai 1 dalle 9.50.

Riti pasquali in tv

Inizia dunque la Settimana Santa e i riti per la Pasqua presieduti da Papa Francesco. Il triduo pasquale comincerà Giovedì Santo, 28 marzo, con la Messa del Crisma, in programma nella basilica di San Pietro e poi con la Messa in Coena Domini. Il 29 marzo, Venerdì Santo, nella basilica di San Pietro il Santo Padre presiederà la celebrazione della Passione del Signore, mentre la sera alle 21,15 si recherà al Colosseo per la tradizionale Via Crucis. Il 30 marzo, Sabato Santo, nella basilica di San Pietro Francesco presiederà la Veglia pasquale nella Notte Santa, mentre il 31, Domenica di Pasqua, la Messa papale si svolgerà alle 10 a San Pietro, cui farà seguito alle 12, dalla Loggia centrale della basilica, la benedizione “Urbi et Orbi”.