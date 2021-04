Messa della Divina Misericordia 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione con Papa Francesco

Questa mattina, domenica 11 aprile 2021, Papa Francesco celebra la Messa della Divina Misericordia 2021 dalle ore 10.30 dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. La Messa viene celebrata in forma privata dal Pontefice, e, al termine, alle ore 12, dalla stessa chiesa il Papa guiderà la recita del Regina Coeli. Una celebrazione che sarà possibile seguire in diretta su Rai 1 e Tv2000. Si tratta di una Messa importante, in quella che viene anche chiamata domenica in albis, cioè quella che segue la domenica di Pasqua. Dove vedere la Messa della Divina Misericordia 2021 con Papa Francesco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La celebrazione solenne, dedicata alla Divina Misericordia, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) a partire dalle ore 10.30 di questa mattina, domenica 11 aprile 2021. La Santa Messa sarà visibile in diretta anche su Tv2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre, sul 18 di Tivùsat e al canale 157 di Sky. A seguire, dalle 12, Papa Francesco reciterà il Regina Coeli.

Messa della Divina Misericordia 2021 con Papa Francesco streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sui canali Rai da pc, tablet e smartphone. Oltre a Raiplay si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News e sul sito di Tv2000. Qui la diretta dal canale YouTube di Vatican News.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 10 aprile: Sotto copertura, Amici 2021, Città segrete A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia con Papa Francesco: l’orario su Rai 1 e Tv2000 Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)