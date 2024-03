Messa del Crisma streaming e diretta tv: dove vederla oggi Giovedì Santo 2024 con Papa Francesco, orario, a che ora

Durante la settimana della Pasqua, la Settimana Santa, uno degli appuntamenti centrali, che dà il via al Triduo pasquale, è la messa del Crisma, che si svolge il mattino del Giovedì Santo. Durante questa Messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante tutto l’anno. Papa Francesco, in quanto vescovo di Roma e successore di Pietro, celebra la Messa del Crisma questa mattina, Giovedì Santo, 28 marzo 2024, alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro. Durante questa Messa i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Il Giovedì Santo infatti, con l’ultima cena, Gesù ha istituito l’Eucaristia e il sacerdozio, e quindi la stessa Chiesa, sposa di Cristo. Ma dove seguire la funzione con Papa Francesco in diretta TV e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.

In TV

L’appuntamento con la funzione del Giovedì Santo della Messa del Crisma è prevista con Papa Francesco questa mattina, 28 marzo 2024. La Messa del Crisma si svolge dalle ore 9:30 in diretta televisiva su TV2000. Per seguire in diretta la funzione è necessario sintonizzarsi al canale 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 per chi dispone di tivùsat. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 157. Non è prevista una diretta su Rai 1 o Canale 5.

Messa del Crisma 2024 streaming

Se invece vi interessa seguire la Messa del Crisma di Giovedì Santo 28 marzo 2024 in live streaming, potete farlo sul sito di TV2000. Basterà visitare la sezione live della piattaforma di TV2000 e apparirà il riquadro sottostante con il collegamento in diretta al canale. Quindi ciò che viene trasmesso in chiaro in televisione è disponibile anche via streaming attraverso la piattaforma. In questo caso non è necessario effettuare una registrazione, come invece accade per Rai e Mediaset. Non è prevista una diretta di questa Messa su Rai 1 e Canale 5. Potete seguire la Messa del Crisma 2024 anche sui canali social, Facebook e YouTube di Vatican Media.

Pasqua 2024: le funzioni previste durante la settimana

La Settimana Santa, che culmina nella Pasqua di Resurrezione di Gesù, è la settimana più importante dell’anno per i cattolici. Con il Giovedì Santo inizia il Triduo Pasquale che ci porta a contemplare e rivivere la Passione, morte e Risurrezione del Signore. Dopo la Messa del Crisma giovedì mattina a San Pietro con il rinnovo delle promesse dei sacerdoti e la benedizione degli oli sacri, Papa Francesco si reca alle ore 16 alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia a Roma per celebrare, in forma privata, la Messa in Cœna Domini, incontrare detenute e operatori della struttura e compiere il rito della Lavanda dei piedi. Come di consueto, quindi, il Pontefice celebrerà la Messa dell’ultima Cena del Signore in un luogo simbolo e non presiederà la solenne Messa in Coena Domini nella cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano.

Venerdì Santo si contempla la Passione e la morte di Gesù. Doppio appuntamento per il Papa. Alle 17 Papa Francesco presiederà la celebrazione della Passione del Signore nella basilica di San Pietro. Poi, alle 21.15, il tradizionale rito della Via Crucis tra le fiaccole dei fedeli e le arcate del Colosseo, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Sabato 30 marzo Papa Francesco presiederà la solenne Veglia pasquale alle 19.30 in piazza San Pietro. Il 31 marzo, Domenica di Pasqua, appuntamento alle 10 con la Messa dalla Basilica di San Pietro per la Risurrezione del Signore. Alle 12 il Pontefice impartirà la benedizione “Urbi et Orbi”, dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro.