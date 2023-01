Messa di Capodanno 2023 streaming e diretta tv con Papa Francesco: dove vederla | 1 gennaio

La Messa di Capodanno 2023 è un appuntamento molto importante e atteso dai fedeli, per ringraziare Dio per il nuovo anno che ci ha concesso. Sperando il 2023 sia un anno di pace e ripartenza. Nella giornata di oggi, 1 gennaio 2023, la Chiesa celebra due importanti feste: quella di Maria Madre di Dio e la tradizionale Giornata Mondiale per la Pace. Papa Francesco celebra alle ore 10 la Messa di Capodanno 2023 dalla Basilica di San Pietro. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus. Ma dove seguire la Messa di Capodanno 2023 di oggi, 1 gennaio, in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

In diretta dalle 10 di oggi da San Pietro, Rai 1, Canale 5 e Tv2000 trasmettono la Messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Oggi inoltre si celebra la Giornata mondiale della Pace. A presiedere il rito è Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro. Alle 12 il Pontefice reciterà l’Angelus con i fedeli presenti in piazza. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre o al tasto 101 del decoder Sky (collegamento dalle 9.50). Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando. Possibile seguire la diretta anche su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre e 105 di Sky) dalle 10.

Messa di Capodanno 2023 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire la Messa di Capodanno anche in diretta streaming sul portale di Vatican News (sia tramite il loro sito che sul canale YouTube), oppure potete collegarvi con la diretta streaming di Tv2000, che trasmetterà la celebrazione dalle 10 di oggi, 1 gennaio 2023. Anche Rai 1 seguirà in diretta la Messa, per cui potete seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. E ancora su Mediaset Play selezionando la diretta di Canale 5.