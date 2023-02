Chi sono Merk & Kremont, i dj ospiti di Paola e Chiara a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi sono Merk & Kremont, il duo ospite di Sanremo 2023 nella serata delle Cover (Duetti) al fianco di Paola e Chiara? Si tratta di un duo di dj tra i più importanti al mondo. Hanno collaborato con i maggiori artisti e hanno milioni di visualizzazioni su Spotify. I loro nomi sono Federico Mercuri e Giordano Cremona, entrambi originari di Milano. Nel 2014 sono stati inclusi nella classifica annuale “Top 100 DJ” stilata dalla rivista DJ Magazine, posizionandosi al 94º posto.

Carriera

Sono tra i maggiori dj italiani della scena Dance internazionale e da sempre lavorano come producer collaborando con artisti di tutti i generi. In Italia, negli ultimi anni, hanno conquistato le classifiche producendo hit per Fabio Rovazzi, Il Pagante e Benji & Fede. Un successo quello di Merk & Kremont giunto prima dall’estero, attraverso il supporto dei più grandi artisti della dance mondiale da Avicii a Steve Angello, da Hardwell a Nicky Romero e della leggenda della musica elettronica italiana Benny Benassi. Hanno calcato le consolle più prestigiose del mondo come Pacha (Ibiza), LIV (Miami), Drai’s (Las Vegas) e per due volte Ultra Music Festival (Miami).

Il duo, formato dai coetanei Federico Mercuri (Merk) e Giordano Cremona (Kremont, figlio del comico e illusionista Raul Cremona), sin dall’inizio della sua carriera ha attirato l’attenzione di artisti importanti, come Avicii, Steve Angello, Hardwell e Nicky Romero, i quali li hanno portati a firmare con l’etichetta discografica Spinnin’ Records, una delle maggiori nel campo di musica elettronica. La loro prima collaborazione è stata fatta nel 2016 con Bob Sinclar, nel remix di Someone who needs me.

In Italia hanno prodotto alcuni brani di Rovazzi, Il Pagante (gruppo di cui fa parte Eddy Veerus, al secolo Edoardo Cremona, cugino di Kremont), Ghali e Gianluca Vacchi, tra i quali Andiamo a comandare, Tutto molto interessante, Senza pensieri, Good Times e DAM. Il 6 aprile 2018 hanno pubblicato il singolo Hands Up in collaborazione con i DNCE. Il brano è stato in seguito certificato disco di platino dalla FIMI. Oltre alle diverse date in Europa, il duo si è esibito anche in Arabia Saudita, Indonesia, Cina, Giappone, Birmania, Hong Kong, Florida e Tunisia. Nel 2023 sono ospiti di Paola e Chiara al Festival di Sanremo nella serata delle Cover (duetti).