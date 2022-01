Meraviglie 2022: le anticipazioni sulla terza puntata, 11 gennaio

Questa sera, martedì 11 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Meraviglie, programma di Alberto Angela, scritto con Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto, realizzato a cura di Nicoletta Zavattini, produttore esecutivo Monica Giorgi Rossi e con la regia di Gabriele Cipollitti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La terza puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori di Alberto Angela ci accompagnerà in tre differenti luoghi del Nord, del Sud e del Centro Italia. Visiteremo Monza con la sua Villa Reale e il parco per poi scendere fino a Tivoli per addentrarci a Villa Adriana e a Villa d’Este con il suo maestoso giardino e gli innumerevoli giochi d’acqua che lo animano notte e dì in qualsiasi stagione dell’anno. Il viaggio della nuova puntata si concluderà infine a Palermo e Monreale per visitare il Castello della Zisa e il Duomo della città normanna.

Streaming e tv

