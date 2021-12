Meraviglie 2022: le anticipazioni sulla prima puntata, 28 dicembre

Questa sera, martedì 28 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Meraviglie, programma di Alberto Angela, scritto con Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto, realizzato a cura di Nicoletta Zavattini, produttore esecutivo Monica Giorgi Rossi e con la regia di Gabriele Cipollitti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La prima puntata si muove tra Procida e Ischia, Lucca e la Val d’Aosta. Parlando da Procida, Capitale della Cultura per il 2022, non si può partire che da marina Corricella, con le sue case colorate – simbolo di bellezza e sacrificio, come ha spiegato lo stesso Alberto Angela – per arrivare poi al Castello Aragonese di Ischia e la Piscina Mirabilis di Baia. Seconda tappa a Lucca, con le sue meraviglie medievali, dalla splendida piazza al giardino pensile della Torre Guinigi, dalle mura intatte che abbracciano la città. Quindi le ricchezze del Duomo e le bellezze nascoste di Palazzo Pfanner. Al Nord si fa tappa nel Parco del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta, col castello di Fenis e il Pont d’Ael.

Streaming e tv

Dove vedere Meraviglie 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 1 il martedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutte le puntate dopo la messa in onda.