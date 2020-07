Mediterraneo, il film diretto da Gabriele Salvatores: trama, cast, streaming

Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, va in onda il film Mediterraneo su Rete 4. La pellicola, datata 1991, è diretta da Gabriele Salvatores e nel cast figurano nomi come Diego Abatantuono e Claudio Bigagli. Il film è liberamente ispirato al romanzo Sagapò di Renzo Biasion. Il film ha vinto il Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1992; le riprese sono state effettuate sull’isola greca di Castelrosso, a est di Rodi. Il film in realtà completa la “trilogia della fuga”, composta da Marrakech Express (uscito nel 1989) e da Turné (1990), un trittico di film diretti da Salvatores. Ma di cosa parla questo film? E chi vediamo nel cast?

Mediterraneo, la trama del film

Il film è ambientato nel 1941: otto soldati del regio esercito italiano, guidati dal tenente Raffaele Montini, devono presidiare un’isola sperduta della Grecia: in seguito all’occupazione tedesca di fatti l’isola è stata totalmente abbandonata dalla popolazione. I soldati molto presto perdono di vista l’obiettivo principale e s’insediano sull’isola creando un’oasi di pace, lontano dalla guerra. Il sergente Nicola Lorusso è l’unico ad avere un’esperienza militare rilevante e decide di unirsi all’offerta del luogo. Una volta capito che i nuovi arrivati non hanno intenzioni belligeranti, gli abitanti del posto escono allo scoperto: c’è un prete scampato all’arruolamento forzato che incarica Montini di affrescare la piccola chiesa locale. Poi c’è Vassilissa, la prostituta locale che farà innamorare i soldati, in particolare il timido Antonio Farina.

Mediterraneo, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Mediterraneo? Partiamo dal protagonista, Claudio Bigagli, che interpreta il tenente Montini. Diego Abatantuono invece interpreta il sergente Lo Russo, mentre Giuseppe Cederna interpreta Farina. Ugo Conti è Colasanti, mentre Gigio Alberti è Strazzabosco. Vanna Barba interpreta Vassilissa, mentre Claudio Bisio interpreta Noventa. E ancora vediamo Antonio Catania interpretare Carmelo La Rosa, Memo Dini interpreta Felice Munaron, Luigi Montini è Pope e Vasco Mirandola è Libero Munaron.

Mediterraneo, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in tv e live streaming Mediterraneo? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 luglio 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti L'incredibile serie di cattiverie di Pietro sulla sua fidanzata Antonella Elia: fermatelo (di S. Lucarelli) Mediterraneo: cast e location del film di Gabriele Salvatores Come sorelle: cosa è successo nella terza puntata